大いに気になっていた。関西のうどん好きなら誰しもだろう。注目度上昇中の「福岡うどん」の実力を。北九州市発祥の代表的チェーン店「資（すけ）さんうどん」が関西1号店を大阪市内に出店し、連日のにぎわいだ。讃岐うどんの攻勢に続き、今度は福岡から。関西のうどん事情がアツい。【中川博史】福岡の資さんうどん、東へ！向かった先は同市鶴見区にある「資さんうどん今福鶴見店」。事前情報では、かなりの混雑ぶりだという