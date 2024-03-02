札幌刑務所の男性受刑者が「繰り返し違法な処遇を受けている」と訴えて国に４９５万円の慰謝料を求めた民事裁判があり、札幌地裁は２月２９日、原告の主張の一部を認める判決を言い渡した。こうした国家賠償請求訴訟の「勝訴判決」は異例だが、地裁が命じた賠償額は――。判決によると、原告は２０１８年に性犯罪事件で懲役９年が確定し、現在も同刑務所で服役している。原告が「違法な処遇」としたのは、▽右膝に障害がある