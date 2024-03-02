《この度はですね、私の知識のなさ、短絡的な行動、そしてなんて言うんですかね…まあ子供です、はい。情けないです》元プラマイ岩橋良昌vs真木よう子の「エアガン」論争 カギを握る宮川大輔が沈黙を貫く意味深22日、所属先の吉本興業から契約解除され、相方の兼光タカシ（45）とのコンビ「プラス・マイナス」を解消した岩橋良昌（45）。27日、岩橋は一連の騒動について自身のYouTubeチャンネルで謝罪しているが、岩橋が一方的に