フランスで昨秋に起きたトコジラミ（別名・南京虫）をめぐる騒動について、マクロン政権のバロ欧州担当相は1日、ロシアにつながりのあるアカウントがSNS上で大量に情報を拡散させていたと明らかにし、ロシア政府を批判した。目撃情報を人為的に増幅させてトコジラミの蔓延（まんえん）を実態以上に印象づけ、仏社会を混乱させたとの見方を示した。2023年10月6日、パリのアパートでトコジラミの駆除作業をする業者=ロイタートコ