道路の真ん中で写真を撮る観光客に進入禁止の畑で寝そべる人も。雄大な丘の景色が人気の北海道美瑛町で長年問題となっているのが、観光客のマナー違反です。農業と観光の両立を図ろうと試行錯誤を続けています。 丘が広がる雄大な景色が観光客を魅了 大雪山系の山々とゆるやかな丘が広がる美瑛町。季節によってさまざまな表情をみせる雄大な景色は、国内のみならず海外から来る観光客を魅了します。（韓国から来た人）「