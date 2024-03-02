高額な支払いにより、売春に走る女性もいるなど、ホストクラブでの“売掛”が問題となっています。彼女たちはなぜホストクラブに通い続けるのか?その実態を取材しました。【写真を見る】「最低料金でいいと…1回だけ行こうかな」若者がホストにハマる背景、追い込まれて路上売春も…ホスト依存から立ち直るには【報道特集】売春の目的はホスト通い売掛金を返済できず保険証も担保に大阪有数の歓楽街・ミナミ。そのすぐ近くに、夜