実業家のイーロン・マスク氏は、チャットGPTのオープンAIやサム・アルトマンCEOらを「人類の利益」を目指すという設立当初の理念に背いているとして提訴しました。29日にアメリカ西部サンフランシスコの裁判所に提出された訴状によりますと、マスク氏はオープンAIがマイクロソフトの巨額の出資を受けた以降、事実上の子会社として利益の最大化を図っているなどと指摘。オープンAIやアルトマンCEOらに対し、「人類の利益を目指す」