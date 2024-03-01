お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（３３）が１日、都内で行われたお笑い芸人・田津原理音（３０）の作品展「どんな人生、―進―」の取材会にゲストとして出席した。イワクラは交流のある田津原の写真展の取材会に?カメラ仲間?として登場。「理音が撮る写真はめっちゃ好きなんで、めっちゃいいなってメッセージも送ってて」と正面から褒めつつも「ネタはすごく面白いんですけど、平場で会話が成立しなくて。唯一、会話ができる