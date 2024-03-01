FUJIWARA藤本敏史（53）が1日、コンビの公式YouTubeチャンネル「FUJIWARA超合キーン」に出演。活動休止中の心境を語った。藤本は昨年10月、東京・渋谷の交差点で当て逃げ事故を起こし、当面の間芸能活動を自粛。先月23日に活動再開を発表した。この日更新された動画「FUJIWARAサシトーク」に相方原西孝幸（52）と登場し、改めて「本当に迷惑をかけたなと、いろんな方に」と謝罪。原西から「ちゃんと謝って、スタッフに」と促される