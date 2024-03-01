日本代表の森保一監督（55）が1日、日産スタジアムで行われた横浜―福岡を視察。試合後に取材対応し、腰の負傷で今季中の復帰が絶望的となったブライトンのMF三笘薫（26）について言及した。指揮官は「ケガのことは詳しくは聞いてないですけど」と前置きしながらも「おそらく長期離脱になると思います」と指摘。その上で「一番辛いのは本人だと思います」と三笘の心情をおもんぱかり、「プレーする時間が戻ってくれば、自然と