少子高齢化が進む中国でAIやハイテク機器を駆使した「スマート老人介護施設」が急増しています。上海市が開設した「スマート養老院」では、院内に設置されたカメラやセンサーで入居する高齢者の健康状態を24時間管理しています。AIが異常を検知すると、従業員のスマートフォンに通知が届きます。養老院の担当者高莉さん「AIのサポートによって施設の機能が向上した。管理効果だけでなく高齢者たちの満足度も上がっている」