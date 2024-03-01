お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次が１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。出演中のＮＨＫ大河ドラマ光る君へ」の撮影に、あえて日焼けして臨んでいることを明かした。この日の番組では、同作で秋山が演じている平安貴族・藤原実資について「あんな体型、平安時代にいねえだろ」、「そもそもあんな日焼けしたヤツ、いねえだろ」などの声が集まっていることを紹介。秋山自身も同番