東京ダイナマイトのハチミツ二郎さん（49）が、体調不良で入院するため、4月28日に予定していた単独ライブを中止することを発表しました。自身のXでハチミツ二郎さんは「昨年から続く腎移植失敗による体調不良におきまして炎症数値がまた上がってしまい下げる為に入院をしています。残念ですが単独ライヴは中止とさせていただき他の仕事もお休みさせて頂き、THE SECONDのみに専念します」と報告しました。ハチミツ二郎さんは、2018