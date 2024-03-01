厚生労働省は１日、全国約５０００の定点医療機関から１９〜２５日の１週間に報告された新型コロナウイルス感染者が、１医療機関当たり７．９２人だったと発表した。前週の１０．１０人から３週連続の減少となった。都道府県別では、宮城（１２．０３人）が最多。茨城（１１．７０人）、岩手（１１．５７人）、新潟（１１．２７人）と続いた。同じ期間に報告されたインフルエンザの新規感染者は１６．７６人だった。前週から