飛び込み女子元日本代表の馬淵優佳氏が１日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。同じ年で親交のあるドジャース・大谷翔平の結婚を祝福した。馬淵氏は大谷との関係について「『９４会』っていう同じ年のアスリートが集まる会っていうのがあって、そこに参加したりとかで親交があって」と説明。２０１７年に競泳男子の瀬戸大也と結婚した際には、「祝御結婚」「大也♡優佳」「２０１７１０．１」と刺しゅうされたグ