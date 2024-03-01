ロシアでプーチン政権と対立し、刑務所内で死亡したナワリヌイ氏の葬儀が日本時間1日午後8時から執り行われます。モスクワ市内のロシア正教の教会には参列する市民で長蛇の列ができていますが、多数の警察官が警戒にあたっています。参列者の1人はANNの取材に対し、「市民の義務として葬儀に参列します」と話しています。現地では時折、通信が不安定になるなどしているものの、大きな衝突は起きていません。遺体は近くの