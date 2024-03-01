世界中が祝福したドジャース大谷翔平（29）の電撃結婚。2月29日（日本時間3月1日）、練習前に応じた囲み取材では結婚相手について「知り合って3、4年」「一緒にいて楽しい」と明かし、笑顔を見せた。【写真】メジャーMVP選手の妻となった女性の貴重な大胆肩出しショット。他、噂になった”女性アスリート”や母親と大谷が顔を寄せ合う貴重なツーショットなども素敵なパートナーを得てドジャースでシーズンを迎えるが、気になる