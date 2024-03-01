新記録を更新した。立憲民主党の山井和則衆院議員は１日に開かれた小野寺五典衆院予算委員長の解任決議案を審議する衆院本会議に登壇した。山井氏は令和６年度予算案の審議時間が「不十分」として、与党が求める同日までの採決は認められないとした。同日午後１時、大きな白い紙袋を持って登壇した山井氏は、９回に分けて付箋だらけの資料や分厚いファイルを取り出した。書類をゆっくりと並べて水差しからコップに水を注ぐと