お笑い芸人の小籔千豊が１日、関西テレビ「とれたてっ！」に出演。ドジャース・大谷翔平の結婚発表にわくメディアを厳しくけん制した。進行役の岡安譲アナから「驚きましたね」と話を振られた小籔は「みなさんとはトーンが違うんですよ。先に言うときますけど」ときっぱり。続けて「僕、大谷さんのことは大好きですけど、結婚、そしてお相手のことに関しては興味を持たないようにしようと決めています」と明かし「あんまり根