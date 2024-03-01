2025年春に卒業予定の学生に対する会社説明会が解禁された1日、大手就職情報サイト「リクナビ」でシステム障害が発生した。運営するリクルートによると、登録企業が管理画面にアクセスできず、学生への情報提供などに支障が出たという。リクナビは、学生に向けて企業の情報提供をしている。リクナビを通じて情報提供している企業は1日午前9時から自社の管理画面にアクセスできるはずだった。企業側が学生の情報を把握できなか