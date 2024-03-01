消費者庁は1日、「イモトのWiFi」のレンタルサービスをしているエクスコムグローバル社に対し、「満足度No.1」とした広告は不適切な調査を根拠とし、景品表示法違反に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。