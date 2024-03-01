2月29日、SNSで結婚を電撃発表した大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（29）。翌1日早朝（日本時間）には、米アリゾナ州グレンデールの球団施設で取材に応じ、自らの口で結婚したことを報告。大谷は気になる結婚相手について「いたって普通の人というか、普通の日本人の人です」と笑顔で語った。今回の移籍について、奥さんの存在は影響したかという問いには「関係ない。どこに行っても（一緒に）来るという感じだったので」な