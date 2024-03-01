1日早朝、千葉県東方沖を震源とする最大震度4の地震で、東京・三鷹市は「震度1」を観測しましたが、防災無線で「震度5強」が観測されたと誤った情報が放送されました。システムの不具合とみられ三鷹市は「早朝に大変ご迷惑をお掛けいたしました」とコメントしています。午前5時43分ごろ、千葉県東方沖を震源とする地震があり、千葉県や埼玉県で最大震度4を観測しました。東京・三鷹市では市役所に設置した震度計は震度1を観