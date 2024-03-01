カナダのブライアン・マルルーニー元首相が29日、84歳で死去した。家族がX（旧ツイッター）で明らかにした。ケベック州出身で、弁護士を経て政治家に転身した。1984年に中道右派の進歩保守党を率いて総選挙で勝利し、カナダの18代首相に就任した。93年までの在任中は、米国・メキシコとの北米自由貿易協定（NAFTA）の実現に向けて尽力するなどした。同じ時期に在任したレーガン、ブッシュ（父）両米大統領との親交でも知られ、