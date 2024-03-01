フィギュアスケートで、２０１９、２０年全日本女王の紀平梨花（トヨタ自動車）が１日までに自身のＳＮＳを更新し、プライベートショットを公開した。インスタグラムに「お友達と久々の再会写真いっぱい撮ってくれた慣れないけどいろんなポーズがんばりました」とつづり、ポーズや表情を変えた３枚の写真を掲載した。フォロワーからは「可愛いです」「慣れてない感じこそ大好き」「こんな普通な感じでカフェいるんやね」