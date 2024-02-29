株価が順調に推移している時だからこそ、意識しておきたい投資にまつわる数々の落とし穴。ここではAll Aboutが継続的に募集している「投資の失敗エピソード」から、まわりの方がどのような失敗や後悔を経て今に至るのかをみていきます。理屈では測れないリアルな失敗エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。投資の失敗エピソード・回答者プロフィール年齢性別：52歳男性同居家族構成：本人、妻（50歳）、長