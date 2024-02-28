福岡県警春日署は２８日、福岡市立中学校教諭の男（４８）（福岡市早良区）を不同意性交と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。発表によると、教諭は昨年１０月２８日午後０時２５分〜同１時半頃、県内の女子中学生（当時１４歳）が１８歳未満だと知りながら、市内のホテルで３万円を渡して性的な行為をした疑い。容疑を認め、「ストレスや性的衝動があり、興味本位だった」などと供述しているという。教諭はＸ