無免許で車を運転中に対向車と衝突し、運転手らにけがをさせたとして、茨城県警稲敷署は28日、元衆議院議員の武藤貴也容疑者（44）=東京都新宿区北新宿4丁目=を自動車運転死傷処罰法違反（無免許過失運転致傷）の疑いで逮捕したと発表した。容疑を認めているという。茨城県警本部=2023年11月21日午後3時30分、水戸市笠原町、宮廻潤子撮影署によると、武藤容疑者は27日午後11時ごろ、茨城県稲敷市の県道で、無免許で乗用車を運