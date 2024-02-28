愛知県警岡崎署（同県岡崎市）の留置場で2022年12月に勾留中の男性（当時43歳）が死亡し、当時の署員ら9人が業務上過失致死容疑などで書類送検された事件で、名古屋区検は28日、留置主任官だった元警部（46）を業務上過失致死の罪で略式起訴した。そのほかの8人はいずれも不起訴処分となった。【イメージ図】男性はどのように身体拘束されたのか起訴状などによると、元警部は、留置場内で「戒具」と呼ばれるベルト手錠と捕縄で