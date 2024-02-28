ソニーグループでゲーム事業を手がける子会社、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は27日、全社員の8%にあたる約900人を削減すると発表した。世界中の社員が対象で、減らし方は国や地域ごとに異なるが、特別退職手当の支給や再就職などの支援策をとるとしている。ゲーム事業は2023年度の売上高が4兆円を超える見通しで、グループ全体の売上高の3分の1を占める柱のひとつだ。だが、ゲーム機「プレイステーショ