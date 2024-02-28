物価高の今、これまで一般に出回らなかった魚「未利用魚」が、おいしくてお得だと注目されています。【画像】都内の飲食店も注目の未利用魚“どんこ”食べてみたら「ふっくら」「肝がおいしい」■深海魚「どんこ」 市場価値ゼロでカモメの餌に岩手県大船渡市の沖合で行われているカニのカゴ漁。狙っているのは、旬を迎えた「毛ガニ」です。しかし…。カゴ漁師 戸羽猛さん「ちょっと、想像以上に不漁」潮の流れが早かった