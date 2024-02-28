名古屋で貴金属買取店を経営する男性を殺害し、商品などを奪った疑いで再逮捕された女が、約2か月の間にホストクラブで5000万円ほどを使っていたことが分かりました。 【写真を見る】ホストクラブに2か月で約5000万円つぎ込んだか貴金属買取店の経営者を殺害したなどの疑いで逮捕の女（30） 強盗殺人の疑いで27日に再逮捕された内田明日香容疑者（30）は、去年9月に貴金属買取店経営、阿部光一さんの首を両手で絞めて殺害し