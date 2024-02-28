韓国の2023年の合計特殊出生率（1人の女性が生涯に産む見込みの子どもの数）が0・72（暫定値）となった。韓国統計庁が28日発表した。前年の0・78をさらに下回り、同様に少子化に直面する日本（22年に1・26）と比べても低い。世界的にも異例の「超少子化」が続いている。【写真】ノーキッズゾーンに塾ぐるぐる…「韓国脱出」東京に移住した母の決意23年の出生率は、1970年以降の統計で最も低い水準だった。出生率が前年より下が