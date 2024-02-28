三菱商事が、ケンタッキー・フライド・チキンを運営する日本ＫＦＣホールディングスの全保有株式について、売却に向けた検討をしていることがわかった。近く売却先を決める１次入札を行う。三菱商事は資産の入れ替えを進めており、収益力の強化を図る。三菱商事は、日本ＫＦＣ株の約３５％を保有する筆頭株主で社長も出している。すでに、ファンドなどに対し、売却する意向を伝えている。三菱商事は米国のケンタッキー・フラ