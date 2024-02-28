ジブリパーク」（愛知県長久手市）に新たに完成した五つ目のエリア「魔女の谷」が28日、報道陣に公開された。映画「魔女の宅急便」や「ハウルの動く城」をテーマに、ジブリ作品にちなんだ乗り物も登場し、3月16日にオープンする。【写真】3月オープンの新エリア「ハウルの動く城」も再現敷地面積は、5エリアの中で最大の約2・9ヘクタール。先行した四つのエリアは展示がメインだったが、魔女の谷にはパーク初となる乗り物