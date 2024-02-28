近年、この時期にSNS（ネット交流サービス）で話題となるのが、卒業生に贈られるPTAの記念品の問題です。PTAに加入していないため記念品をもらえない子がいる一方で、未加入家庭への贈呈に異を唱える人もいます。どう考えたらいいのでしょうか。【大沢瑞季】【写真まとめ】脱・体育座り、広がるかPTAも巻き込んだ中学校PTA未加入が増えた結果……「記念品をもらえず、子どもが悲しい思いをした」。SNS上ではこうした投稿に対