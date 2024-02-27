神奈川県小田原市議会の大川裕（ゆたか）議長ら議員5人と議会事務局の職員1人が、昨年7月の行政視察中に大阪市内のキャバクラ店などで深夜まで遊んでいたことが判明した。大川議長らが27日に開かれた本会議などで説明した。「プライベートの時間に私のお金で行ったので不適切ではない」と釈明した上で、過去にも視察中にキャバクラ店に入ったことも明らかにした。「1日で49人の相手を…」16歳で娼婦に、味わった地獄議会事務