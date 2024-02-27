人気ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）は、毎週金曜日の放送のたびに話題になり、Xでもトレンドを席巻している。1986年の“昭和の時代”に生きる中学教師の主人公・小川一郎（阿部サダヲ）が、令和の2024年にタイムスリップする物語だ。同ドラマの面白さは、昭和の時代には当たり前だった表現や行動様式が、現代だと“不適切”とされていることを描き出す点にある。【写真】首筋に「不適切」用語を刻む仲里依紗のゴリゴ