韓国・釜山と山口県下関市を結ぶフェリーで金塊約30キロ（約2億8965万円相当）を密輸したとして、第7管区海上保安本部は27日、韓国籍の3人を含む男女9人を関税法違反の疑いで逮捕したと発表した。【写真まとめ】密輸された金塊紙につつまれていたうち会社役員、松下智一（52）＝宮崎市＝や韓国籍のイ・ソクチョル（58）ら5容疑者について、福岡地検小倉支部は2023年12月、同法違反で起訴している。9人の逮捕容疑は共謀し、