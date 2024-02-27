アイドルグループ「Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ」の橋本良亮（３０）が２７日、都内で行われた「連続ドラマＷ坂の上の赤い屋根」（ＷＯＷＯＷで３月３日から）完成披露試写会に出席した。橋本が演じるのは、１８年前に恋人の女子高生と２人で彼女の両親を殺害した死刑囚・大渕秀行。裁判中に大渕が書いた自叙伝の編集者（桐谷健太）、その自伝をモチーフに小説を考えた新人作家（倉科カナ）、大渕の獄中結婚相手（蓮佛美沙子）らの?心の