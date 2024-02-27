３月２０日、２１日に韓国・ソウルでのドジャース―パドレスのＭＬＢ開幕戦（高尺スカイドーム）に先駆けて行われるエキシビションゲーム（練習試合）で「オールコリア」の投手が大谷翔平（２９）との対戦を心待ちにしている。サムスンの先発でＷＢＣにも出場した６年目右腕の元兌仁投手（ウォン・テイン＝２３）は韓国代表名簿に名を連ね、１８日にドジャースと対戦する。沖縄キャンプで順調な調整を進めるウォン・テインは韓