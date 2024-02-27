2022年のノーベル平和賞を受賞したロシアの人権団体「メモリアル」の幹部だったオレグ・オルロフ氏に対し、モスクワの裁判所は27日、ロシア軍の信用を失墜させる情報を繰り返し発信したとして、禁錮2年6カ月を言い渡した。タス通信が伝えた。ウクライナ侵攻2年を迎え、プーチン政権は批判を封じる姿勢を一段と強めている。【写真】ロシアの裁判所から護送される男性。反戦の絵を描いた娘が学校に通報され、自らもSNSを調べられ、