滋賀県のトレーディングカードショップの防犯カメラが、盗みの一部始終をとらえていた。26日午前1時、ドアを破壊し、営業時間終了後の店内に侵入してきた3人組。ショーケースに近づくと、工具でガラスを割り、人気のポケモンカードなどを次々と袋に入れ始めた。店が狙われたのは、今回が初めてではない。警察からは2023年、「別の事件で逮捕した犯行グループが、店の見取り図を持っていた」との注意喚起を受けていて、1月には、実