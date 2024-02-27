先月、成田空港で、覚醒剤密輸入しようとしたとして、台湾出身の大学生の男が逮捕されました。男は僧侶の姿をしており、その服の下に覚醒剤を隠していました。東京税関によりますと、台湾出身のリュウ・ツンハン容疑者は、先月、カンボジアから成田空港に入国する際、覚醒剤密輸入しようとした疑いが持たれています。リュウ容疑者は、僧侶の姿で入国しようとしていて、服の下に覚醒剤およそ6キロ、末端価格3億7000万円ほどを腹