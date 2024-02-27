今月末に任期満了で退任するNHK経営委員長の森下俊三氏が27日、最後の委員会の後、記者団の取材に応じた。NHKのかんぽ生命保険の不正販売を報じた番組を巡り、2018年に当時のNHK会長を経営委が厳重注意した問題に言及。「（経営委員の個別番組への干渉を禁じた）放送法に違反していない、と総務大臣が言っている」などと述べ、改めて干渉を否定した。森下氏はこれまで厳重注意について、番組に抗議する日本郵政グループ側への