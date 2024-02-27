サッカー日本女子代表「なでしこジャパン」のＭＦ長谷川唯（マンチェスターＣ）が２７日、パリ五輪アジア最終予選の北朝鮮戦（２８日・国立）へ向けて、サポーターに観戦を呼びかけた。「やっぱり、この大きな舞台でやらせてもらっているということで、ほんとにたくさんの人に見てもらいたいですし、Ｊリーグでヴェルディがほんとにたくさんの観客を集めてやっていたので、ああいう場でできたらいいなっていう風に自分も思ってる