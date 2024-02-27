殺害されたルーク・ダイビーズさんとジェシー・ベアードさん/@Jesse Baird/Instagram（ＣＮＮ）オーストラリア南東部ニューサウスウェールズ州の警官が元恋人ら２人を殺害したとされる事件で、同州の警察本部長は２７日、被害者２人の遺体を発見したと発表した。州警察の上級巡査（２８）は殺人罪で起訴され、２３日に出廷していた。本部長が記者会見で語ったところによると、被告が２人の遺体発見につながる情報を提供した。警察