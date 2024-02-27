「ザ・ドリフターズ」のメンバーで、おととし亡くなった仲本工事さんの元妻が記事によって名誉を傷付けられたとして、週刊誌の出版社に損害賠償を求める裁判を起こしました。仲本工事さんの内縁の妻だった三代純歌さんは夫婦関係を巡り、「鬼妻」「モンスター妻」などと書かれた記事で名誉を傷付けられたとして「週刊新潮」「女性自身」「週刊女性」の出版社に合わせて8250万円の損害賠償を求めています。おととしに最初の記