1974、75年に起きた連続企業爆破事件で指名手配されていた桐島聡容疑者（70）を名乗った後、入院先で死亡した男について、警視庁公安部は27日、桐島容疑者本人と特定し、発表した。指名手配の解除通知を受け、桐島聡容疑者の写真の上には紙が貼られた=2024年2月27日午後3時20分、東京都中央区の築地署、友永翔大撮影桐島容疑者の指名手配は解除され、警視庁が27日、全国に解除通知を伝達した。各地の警察署などにある情報提供