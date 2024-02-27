22年10月に交通事故に遭い81歳で亡くなったザ・ドリフターズ仲本工事さんの妻である歌手三代純歌（55）が27日、都内で会見を開き、新潮社など出版社3社に名誉を毀損（きそん）されたとして、計8250万円の金銭賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことを明らかにした。一部週刊誌による、「モンスター妻」「鬼妻」などの報道や、「ドリフターズの加藤茶から『こんなことになったのはあんたのせいだ！』と叱責（しっせき）された」